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اصطدام قطار بسيارة ملاكى فى مدينة أسوان دون وقوع خسائر فى الأرواح

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اصطدام قطار بسيارة ملاكى فى مدينة أسوان دون وقوع خسائر فى الأرواح اصطدام قطار بسيارة ملاكى فى مدينة أسوان دون وقوع خسائر فى الأرواح
شهدت محافظة أسوان صباح اليوم الأربعاء حادث تصادم قطار بسيارة ملاكى بالقرب من مزلقان أبو الريش شمال مدينة أسوان، دون وقوع خسائر فى الأروح أو إصابات.

وفور وصول الأجهزة الأمنية لمكان الحادث تبين اصطدام القطار 989 القادم من أسوان متجه إلى القاهرة بسيارة ملاكى، ما أدى لتعطل حركة االقطارات بين محطتى أسوان وكوم أمبو نحو الساعة ونصف الساعة تقريبا، وتم رفع آثار الحادث واستئناف حركة التقاطر فى الاتجاهين، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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مصر 365