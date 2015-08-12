القبض على تشكيل عصابى متخصص فى سرقات المساكن بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة المساكن، متخذين من مراكز المنيا مسرحا، لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط تشكيل عصابى، ضم كل من، "بيشوى. م. ح 27 سنة عاطل، مايكل. ر. م 28 سنة عامل، هانى. ع. ف 28 سنة عاطل"، والمقيمين ببندر المنيا، لقيامهم بتشكيل عصابى لسرقة المساكن.

بمواجهتهم اعترف المتهمون بارتكاب وقائع سرقة كيلو و200 جرام مصوغات ومشغولات ذهبية، 1200 دولار، 2500 كرونه سويدى، 900 يورو، 5 ساعات رجالى وحريمى، ومجموعة من البرفانات، و lcd ماركة سامسونج 40 بوصة، و3 ساعة يد رجالى وحريمى، ومجموعة من البرفانات.

كما اعترف المتهمون بسرقة 2 شاشة تليفزيون lcdماركة سامسونج 42 بوصة وحقيبة مطبخ.

تم ضبط جميع المسروقات والمبالغ المالية، بإرشاد المتهمين، واعترفوا بقيامهم ببيع المشغولات الذهبية، لدى عميلهم ويدعى "عبد الحميد. م. ع 54 سنة" صاحب محل مصوغات ذهبية بإمبابة فى الجيزة، حيث تم ضبطه بالتنسيق مع مباحث مديرية الجيزة وبإرشاده تم ضبط جميع المصوغات الذهبية المسروقة، وبمواجهته أقر بشراء المصوغات الذهبية ويعلم أنها مسروقة، وتم استدعاء المجنى عليهم، الذين تعرفوا على مسروقاتهم.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.