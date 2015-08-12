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تجديد حبس متهم بقتل آخر بسبب خصومة ثأرية 15 يوما بسوهاج

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تجديد حبس متهم بقتل آخر بسبب خصومة ثأرية 15 يوما بسوهاج تجديد حبس متهم بقتل آخر بسبب خصومة ثأرية 15 يوما بسوهاج
قررت محكمة جنح مركز سوهاج برئاسة المستشار على جودة وسكرتارية ناصر عز الدين، تجديد حبس عثمان – م – م 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل المجنى عليه أحمد – ع – ع، بأن أطلق عليه النار من سلاح نارى بقرية جزيرة شندويل .

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر إطلاق النار عليه، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بينهما، فقام بالترصد له فى أحد الأماكن وما أن شاهده حتى أطلق عليه النار فسقط قتيلا فى الحال.

تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما .

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مصر 365