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رئيس هيئة قصور الثقافة يكرم أعضاء فرقة مسرح الخارجة

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رئيس هيئة قصور الثقافة يكرم أعضاء فرقة مسرح الخارجة رئيس هيئة قصور الثقافة يكرم أعضاء فرقة مسرح الخارجة
كرم الكاتب محمد عبد الحافظ، رئيس هيئة قصور الثقافة، أعضاء فرقة المسرح بقصر ثقافة الخارجة بالوادى الجديد ومنحهم درع الهيئة وشهادات تقدير ومكافآت مالية لمشاركتهم فى مهرجان المسرح التوعوى الذى أقيم مؤخرًا على مسرح السامر بالقاهرة بعرض مسرحية (تذكرة للجنة) تأليف الشاعر ناصر محسب، وإخراج أنور رشوان كعرض فنى لمواجهى الإرهاب.

وشارك فى العرض المسرحى نخبة من الممثلين بفريق المسرح، ومنهم حسن رفقى ومحمد معوض وعبد العزيز أبو الحسن وميرفت عبد العال ومحمد مغاورى وإسماعيل مخلوف والفنان يسرى يونس مدير المسرح.

وقال صلاح حسان، مدير عام الثقافة بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى، إن هيئة قصور الثقافة ستنفذ أسبوعا ثقافيا ضمن برنامج (أسبوع أنا مبدع) والذى يتضمن سلسلة لقاءات بمركز الخزف والفخار بالخارجة لتنمية المواهب الإبداعية والأعمال اليدوية والبيئية للخزف والفخار والخوص والرسم بالرمال والذى ستبدأ فعالياته اعتبارا من الأسبوع القادم.

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