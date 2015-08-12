رفع 92 حالة إشغال طريق بحى أطلس بمدينة أسوان

شنت الأجهزة الأمنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان خلال ال24ساعة الماضية، حملة موسعة لرفع المخالفات وإزالة الإشغالات بالتعاون مع القطاعات المعنية، وذلك بنطاق حى غرب ومنطقة أطلس بمدينة أسوان.

وأسفرت الحملة عن رفع 21 حالة إشغال طريق عام بمعرفة حى غرب، ورفع 60 حالة إشغال بدون تحرير محضر، وتحرير11 محضر إشغال طريق عام بمعرفة شرطة المرافق، وتوجيه 11 إنذارا فى قضايا عمالية، وتحرير 15 محضرا لمحلات تجارية لمخالفتها الاشتراطات البيئية، وتحرير 6 محاضر مخالفة تراخيص وعدم وجود تراخيص للأنشطة، وتحرير 13محضر حجز إدارى و11 محضر أمن صناعى وتحصيل مبلغ 1200 جنيه رسوم متنوعة ومتأخرات، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



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رفع مقهى مخالف



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قوات أمن تدعم تنفيذ الحملة



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فحص تراخيص المنشأة



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جانب من الحملة



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رفع مقهى مخالف