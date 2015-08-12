زوارق إسرائيلية تستهدف مراكب صيادى غزة

أفادت تقارير فلسطينية بأن زوارق بحرية إسرائيلية أطلقت صباح اليوم الأربعاء الرصاص الحى على مراكب صيادين فلسطينيين قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

وأوضحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن جنود البحرية الإسرائيلية هاجموا مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب المدينة بوابل من النيران، ما أدى إلى تضرر مركب صيد، واضطرار الصيادين للهروب، خوفا من الإصابة بالرصاص إلى شاطئ البحر.

من جهة أخرى كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش يعلم أن حركة حماس "أنجزت على مدى الأشهر الأخيرة عمليات حفر عدة أنفاق هجومية وصولا إلى إسرائيل".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصادر أن حماس تنوى استغلال هذه الأنفاق "فى حال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة فى قطاع غزة".

وأكدت المصادر أن الجيش يملك معلومات استخباراتية جيدة بالنسبة لهذه الأنفاق، إلا أنها أشارت إلى أن إسرائيل "تتجنب فى هذه المرحلة الرد عسكريا والتحرك لتدميرها لتفادى أى تصعيد جديد.. خاصة وأن حماس تبدو أيضا غير معنية بالمواجهة فى هذه المرحلة".

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