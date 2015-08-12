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علاء عبد الصادق للاعبي الأهلي: لا تعقدوا موقفنا.. وهذا شعار المرحلة الحالية للفريق

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علاء عبد الصادق للاعبي الأهلي: لا تعقدوا موقفنا.. وهذا شعار المرحلة الحالية للفريق علاء عبد الصادق للاعبي الأهلي: لا تعقدوا موقفنا.. وهذا شعار المرحلة الحالية للفريق

حرص علاء عبد الصادق المشرف على قطاع الكرة في الأهلي على الاجتماع مع لاعبي الفريق الأحمر قبل مواجهة الجونة في كأس يوم الخميس.

وقال عبد الصادق للاعبي الأهلي قبل انطلاق المران: "نحن في مرحلة حساسة. على الجميع إدراكي ذلك".

وتابع "بعد مباراة النجم سيتعقد موقفنا في الكونفدرالية لو لم نفز على الترجي في اللقاء المقبل. واحذروا لأن الفريق التونسي سيرغب في الانتقام بلا شك".

الأهلي فاز على الترجي في مصر 3-0 ولهذا يؤمن عبد الصادق بأن النادي التونسي يرغب في الانتقام.

والنادي الأحمر يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط متفوقا بثلاث نقاط فقط على الملعب المالي.

عنوان المرحلة

وصرح عبد الصادق للاعبي الأهلي "عنوان المرحلة الجديدة هي التركيز. مصلحة الفريق فوق كل شيء".

وأضاف "مصلحة النادي أقوى وأهم من أي علاقات شخصية".

وأتم "هناك قرارات فنية وإدارية سنتخذها أرجو من الكل أن يتفهمها. لقد ضاع منا الدوري هو اللقب الأهم وعلينا الآن تعويض الجماهير بكأس مصر وبالكونفدرالية".

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