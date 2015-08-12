عضو الأهلي يرد على مقولة ' فين أيام صالح سليم '

استنكر عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي الهجوم الشديد على المجلس الحالي بقيادة محمود طاهر.

وقال وحيد: "هناك نغمة غريبة تقول أن ما يحدث في الأهلي الآن لم يحدث أيام صالح سليم، رغم أزمة الجوهري وامتناع الفريق عن التدريب".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية مع قناة الحياة 2: "كذلك رفض أبو تريكة المشاركة في كأس السوبر ببرج العرب".

وتساءل مستنكرا: "لا أفهم سر هذا الهجوم .. هل داعش تدير الأهلي؟".

وعن مدى تحكم إدارة الأهلي في جمهور النادي، رد عماد وحيد: "للأسف ليس لدينا قسم لمكافحة الشغب في النادي، بل نملك فقط 30 فرد أمن".

وأتم: "أعتقد أن مشكلة الجماهير وتجاوزاتها لها أبعاد أخرى اجتماعية مثل البطالة".