أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عضو الأهلي يرد على مقولة ' فين أيام صالح سليم '

Google+ Print
عضو الأهلي يرد على مقولة ' فين أيام صالح سليم ' عضو الأهلي يرد على مقولة ' فين أيام صالح سليم '

استنكر عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي الهجوم الشديد على المجلس الحالي بقيادة محمود طاهر.

وقال وحيد: "هناك نغمة غريبة تقول أن ما يحدث في الأهلي الآن لم يحدث أيام صالح سليم، رغم أزمة الجوهري وامتناع الفريق عن التدريب".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية مع قناة الحياة 2: "كذلك رفض أبو تريكة المشاركة في كأس السوبر ببرج العرب".

وتساءل مستنكرا: "لا أفهم سر هذا الهجوم .. هل داعش تدير الأهلي؟".

وعن مدى تحكم إدارة الأهلي في جمهور النادي، رد عماد وحيد: "للأسف ليس لدينا قسم لمكافحة الشغب في النادي، بل نملك فقط 30 فرد أمن".

وأتم: "أعتقد أن مشكلة الجماهير وتجاوزاتها لها أبعاد أخرى اجتماعية مثل البطالة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع