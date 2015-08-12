أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رسالة مؤثرة وجهها نور الشريف إلى جمهوره قبل رحيله

Google+ Print
رسالة مؤثرة وجهها نور الشريف إلى جمهوره قبل رحيله رسالة مؤثرة وجهها نور الشريف إلى جمهوره قبل رحيله

الأربعاء 12-08-2015 03:57

وجّه الفنان الراحل نور الشريف قبل وفاته رسالة إلى جمهوره، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بدا وكأنه يعلم أنه سيرحل، حيث استذكر خلالها أصدقائه الفنانين الذين رحلوا العام الماضي، وعبّر عن استيائه من مطلقي شائعات وفاته، كما تطرق للحديث عن رأيه السياسي في بلده .

وجاء في رسالة نور الشريف: "في العام الماضي رحل عدد كبير من الوسط الفني، اذكر منهم سعيد صالح وفايزة كمال وخالد صالح، وعفواً لو سقط من ذاكرتي اسم، ومثل كل الناس شعرت بحاله من الحزن، لان هناك عِشره ومواقف طيبه كانت تجمعني بأصدقائي في الوسط، لكن ما يزعجني هو تركيز الإعلام علي الشائعات، وخاصة الشائعات المتعلقة بالوفاة.. وقد عانت عائلتي كثيراً من كثره الشائعات حول وفاتي.. ولا اعرف من يجرؤ علي كتابه أو نشر خبر حول وفاة شخص، وهو مازال علي قيد الحياة".

وأضاف "الشريف": "دائماً أقول أن الإنسان يتعلم من كل التجارب الحياتية التي يمر بها، ولذا اعتبر تجربة المرض معلماً كبيراً، لأنني تعلمت من خلالها الصبر، وتغيرت نظرتي لأشياء كثيرة، ولكنها في الوقت نفسه أكدت لي أن الإنسان عندما يخلص لفنه ويجتهد في عمله يحجز لنفسه مكاناً ثابتاً في قلوب الملايين من الناس.. سعدت باهتمام الناس بي وسعدت أكثر بإلحاح البسطاء من أجل الاطمئنان علي حالتي الصحية.. حالتي الصحية في تحسن ولكني أعاني من صعوبة في الحركة بسبب ألم في ساقي بإذن الله سوف يزول بعد إجراء الجراحة.. تعودت دائماً النظر إلي الأشياء المضيئة في حياتي، وكلما كانت محنه المرض تشتدّ كنت اشعر بسعادة، كلما رأيت سارة ومي وأحسست باهتمام الناس بي".

واختتم نور الشريف رسالته بالقول: "متفائل انا بمستقبل مصر السياسي رغم كل التحديات التي يعيشها الوسط ، و مصدر التفاؤل هو حالة الصراحة و المواجهة بين و الشعب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»