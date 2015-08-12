61%من القراء يتوقعون تراجع أزمة السكن مع دفع الإسكان بوحدات جديدة

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء، تحت عنوان "هل تتوقع تراجع أزمة السكن مع دفع الإسكان بوحدات جديدة؟"، توقع غالبية القراء تراجع أزمة السكن مع دفع الإسكان بوحدات جديدة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتوقع 61% من القراء تراجع أزمة السكن مع دفع الإسكان بوحدات جديدة، فى الوقت الذى استبعد فيه 38% من القراء تراجع أزمة السكن مع دفع الإسكان بوحدات جديدة، بينما أعرب 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
وتوقع 61% من القراء تراجع أزمة السكن مع دفع الإسكان بوحدات جديدة، فى الوقت الذى استبعد فيه 38% من القراء تراجع أزمة السكن مع دفع الإسكان بوحدات جديدة، بينما أعرب 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
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