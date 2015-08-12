61%من القراء يتوقعون تراجع أزمة السكن مع دفع الإسكان بوحدات جديدة

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء، تحت عنوان "هل تتوقع تراجع أزمة السكن مع دفع الإسكان بوحدات جديدة؟"، توقع غالبية القراء تراجع أزمة السكن مع دفع الإسكان بوحدات جديدة.

وتوقع 61% من القراء تراجع أزمة السكن مع دفع الإسكان بوحدات جديدة، فى الوقت الذى استبعد فيه 38% من القراء تراجع أزمة السكن مع دفع الإسكان بوحدات جديدة، بينما أعرب 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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