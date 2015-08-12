الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة بأغلب الأنحاء.. والعظمى فى القاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارًا مائل للحرارة فى أول الليل معتدل فى آخره، هذا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والمنخفضة والمتوسطة جنوبا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وعلى البحر الأحمر. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية: القاهرة الصغرى 28 والعظمى 37 والإسكندرية الصغرى 26 والعظمى 33 وشرم الشيخ الصغرى 32 والعظمى 42 والغردقة الصغرى 30 والعظمى 41 وأسوان الصغرى 31 والعظمى 46.

شبكةعيونالإخبارية

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