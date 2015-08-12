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الصحة: عقارا "هارفونى" و"كيوريفو"بـ3050 جنيها بمراكز الكبد أول نوفمبر

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الصحة: عقارا "هارفونى" و"كيوريفو"بـ3050 جنيها بمراكز الكبد أول نوفمبر الصحة: عقارا "هارفونى" و"كيوريفو"بـ3050 جنيها بمراكز الكبد أول نوفمبر
أكد الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، أنه تم الانتهاء من تسعير عقارى هارفونى وكيوريفو الخاصين بعلاج مرضى فيروس سى، مشيراً إلى أنه سيتم توفير العقارين فى مراكز الكبد أول نوفمبر بسعر 3050 جنيها.

وقال الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن دخول عقارى هارفونى وكيوريفو إلى منظومة علاج فيروس سى يمثل نقلة نوعية كبيرة فى بروتوكولات العلاج.
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