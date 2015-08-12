هيئة الأبنية التعليمية: صيانة شاملة لـ 124 مدرسة بأسوان

أكد المهندس صبرى حسن مدير منطقة أسوان بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن محافظ أسوان مصطفى يسرى، وجه بسرعة استكمال أعمال الصيانة البسيطة لجميع مدارس المحافظة بإجمالى 1239 مدرسة موزعة على 757 مبنى مدرسى بتكلفة 1،8 مليون جنيه، واستكمال الاعتمادات من وزارة التربية والتعليم فى حالة الحاجة لاعتمادات إضافية حيث سيتم إسنادها لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

وأشار إلى أنه جار أعمال الصيانة الشاملة فى 92 مدرسة ضمن المشروع القومى للصيانة بتكلفة 11.3 مليون جنيه، بجانب 32 مدرسة ضمن خطة الصندوق الاجتماعى بتكلفة 17.4 مليون جنيه، كما أنه جار العمل فى إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 6 أسوار بعد الانتهاء من 18 سور مدرسى بمراكز المحافظة الخمس.

وأضاف صبرى حسن، أن عددا من مدارس المحافظة تحتاج إلى إجراء أعمال صيانة، حيث تم التنسيق مع المديريات المختلفة لتنفيذ أعمال الصيانة بـ 133 مدرسة متبقية وجارى إسناد العمل بها، بالإضافة إلى217 مدرسة جارى معاينتها لتحديد الاحتياجات الخاصة بها، لافتاً إلى أن هناك 13 مدرسة تم إدراجها ضمن خطة الإنشاءات 2015/2016 تضم 186 فصل دراسى حيث جار العمل فى 12 فصلا، وتم طرح 174 فصلا دراسيا آخر.

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