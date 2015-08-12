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"ثقافة الإسماعيلية" يعلن انطلاق ورشة السينما ظهر اليوم

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"ثقافة الإسماعيلية" يعلن انطلاق ورشة السينما ظهر اليوم "ثقافة الإسماعيلية" يعلن انطلاق ورشة السينما ظهر اليوم
أعلنت عبدالرحمن مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، أن الفرع ينظم بداية من اليوم الأربعاء 12 أغسطس وحتى 16 أغسطس وبالتعاون مع المركز القومى للسينما "ورشة سنيما" بقصر ثقافة الإسماعيلية فى تمام الساعة 12ظهرا، فى إطار مبادرة صيف ولادنا التى تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع مجموعة من الوزارات.

وأشارت شيرين عبد الرحمن، إلى أن الورشة تتضمن مجموعة من الورش المصغرة ومنها "جرا فيك وتصوير لايف، ورسوم متحركة"، وذلك تحت إشراف الباحث سعيد الهمشرى رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، وتحت رعاية الدكتور عبدا لواحد النبوى وزير الثقافة، والكاتب المسرحى محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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مصر 365

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