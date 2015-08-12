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نيابة النزهة تستعلم عن الحالة الصحية لضابطى انفجار قنبلة مصر الجديدة

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نيابة النزهة تستعلم عن الحالة الصحية لضابطى انفجار قنبلة مصر الجديدة نيابة النزهة تستعلم عن الحالة الصحية لضابطى انفجار قنبلة مصر الجديدة
خاطبت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد وجيه، مستشفى وادى النيل للاستعلام عن الحالة الصحية لضابطى الشرطة المصابين فى انفجار عبوة ناسفة بكشك مرور بمحيط محكمة الجديدة.

توجه فريق من محققى نيابة النزهة، إلى مستشفى روكسى أمس والتى كان يرقد بها الضابطين المصابين فى انفجار كشك مرور بمحيط محكمة مصر الجديدة، لسؤال من تسمح حالته منهما، والوقوف على مشاهداتهما لحظة وقوع الانفجار وملابساته.. حيث تبين أن الضابطين المصابين من الإدارة العامة للمرور بالنزهة، أحدهما برتبة عقيد والآخر برتبة نقيب، وذلك قبل نقلهما إلى مستشفى وادى النيل أمس عقب إجراء جراحة دقيقة وعاجلة لهما، ونقلهما لاستكمال علاجهما بمستشفى وادى النيل.

وتبين أن الإصابات التى لحقت بالضابطين هى إصابات بالغة حيث أصيب الضابط العقيد بإصابات متفرقة فى الجسد والرأس والمخ علاوة على نزيف داخلى بالساعد الأيمن، بينما تركزت إصابات الضابط النقيب فى الصدر والجهاز التنفسى إلى جانب تهتك بأجزاء متفرقة بالجسد.

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مصر 365

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