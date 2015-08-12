مُصادرة 59 كيلو لحوم فاسدة بحى الزاوية الحمراء

أكد المهندس إلهامى السيد عارف، رئيس حى الزاوية الحمراء، أن الأجهزة التنفيذية بحى الزاوية الحمراء بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة ومباحث التموين صادرت 59 كيلو من اللحوم الفاسدة بعدد من المحلات الموجودة بالحى، بعد أن تلقت رئاسة الحى عدة بلاغات من المواطنين وسكان المنطقة، مشيرا إلى أنه تمت الاستجابة بشكل سريع لتلك البلاغات.

وأضاف رئيس حى الزاوية الحمراء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك حملات مكثفة على الأسواق المتواجدة بالحى ومحلات الأغذية للتأكد من الأغذية المعروضة، وفقا لتوصيات الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة.

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