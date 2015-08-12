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بالصور..انتشار بوسترات لمراكز الدجل والعلاج من السحر فى قطارات المترو

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رصد "اليوم السابع"، انتشار بوسترات داخل قطارات مترو الأنفاق، للدعاية لمراكز الدجل التى تدعى أنها تعالج من المس والسحر.

وقال أحد المراكز فى بوستراته، إنه يعالج المس والسحر والحسد بالقرآن والحجامة على يد أحد المشايخ يدعى "أيمن م".

عودة الخط الأول للمترو بعد شلل ثلاث ساعات لانقطاع الكهرباء بفعل ارتفاع الحرارة.. انقطاع التيار 30 دقيقة عن محطة طرة البلد يربك الحركة بالخط بالكامل ويوقفها من حلوان للشهداء.. وإغماءات واختناقات للركاب
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اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365