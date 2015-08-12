محمد منير يحيى حفلا غنائيا بـ"بورتو جولف مارينا" 21 أغسطس

يحيى الفنان محمد منير حفلاً غنائيا ببورتو جولف مارينا، يوم 21 أغسطس الجارى، بمشاركة عازف العود الألمانى العالمى رومان بونكا، وعازف الساكسفون وآلات النفخ العالمى رولاند شيفر.

ويذكر أن آخر الأعمال الفنية التى قدمها الفنان محمد منير، هى أغنية "فات الكتير يا بلدنا"، بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة الأسبوع الماضى، والتى لاقت نجاحاً كبيراً من قبل جمهور "الكينج".

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