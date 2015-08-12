علشان تحمى نفسك منه.. اعرف أسباب الإصابة بالصلع المبكر وطرق علاجه

أسباب الإصابة بالصلع المبكر

الصلع المبكر من المشاكل التى يواجهها بعض الرجال، ويتسبب الصلع المبكر فى جعل الرجل يبدو أكبر سنا من عمره الطبيعى بسنوات، وهو ما يسبب مشكلة نفسية كبيرة لأصحابها.>يوضح أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم، الدكتور محسن سليمان، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤدى للإصابة بالصلع المبكر وهم:

- عوامل خارجية: كاستخدام بعض مستحضرات التجميل الضارة وعلى رأسها الجل ومثبتات الشعر أو استخدام مجففات الشعر بصورة مفرطة.

>- عوامل مرضية: كالإصابة ببعض الأمراض كالأنيميا ونقص العناصر الهامة من الجسم.

>- عوامل وراثية: وعلى رأسها الصلع الذكورى الوراثى.

علاج الصلع المبكر لدى الرجال

>وعن طرق علاج الصلع المبكر يوضح سليمان أن العلاج يتوقف على السبب المؤدى للإصابة بالصلع، ففى حالة العوامل الخارجية يفضل التوقف عن ممارسة العادات الخاطئة التى أدت لانتشار الصلع والتسبب فى ظهوره، أما فى حالة العوامل المرضية فيفضل هنا علاج المرض المؤدى لتساقط الشعر أولا قبل اتباع أى وسلة علاجية لإنباته.

أما عن الحالة الثالثة والتى تنتج عن الصلع الهرمونى الوراثى فأفضل العلاجات المتاحة لهذا النوع من الصلع هو العلاج بمادة المينوكسيديل.