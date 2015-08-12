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مرضى السكر والضغط الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس فى الصيف

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مرضى السكر والضغط الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس فى الصيف مرضى السكر والضغط الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس فى الصيف
فى هذه الأجواء الساخنة، لا يقوى الأصحاء على تحمل هذا الطقس الحار، فما بال أصحاب الأمراض خاصة المزمنة منها!.

أكد الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، على أن الشخص السليم لا يمكنه أن يقوى بسهولة على مواجهة هذه الموجة الحارة التى أرهقت الجميع، إلا أن أصحاب الأمراض المزمنة يصبحون فى خطر حقيقى أمام هذه الموجات الساخنة.

مرضى السكر والضغط الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس
>وأوضح منيسى أن أصحاب الأمراض المزمنة من مرضى السكر وضغط الدم، هما الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس القوية، نتيجة تناولهم لدواء منتظم لتنظيم ضغط الدم العال لديهم، أو ضبط مستوى سكر الدم يوميا.

وهو ما يجعلهم بالفعل عرضة للتأثر السريع بضربات الشمس، فحسب تأكيد أخصائى الجهاز الهضمي، فالمريض بمرض مزمن كالسكر والضغط يصبح عرضة أكثر من غيرها لخلل وظائف الجسم وعدم القدرة على الصمود، خاصة لتناول مركبات دوائية يومية تساعد على هذا، مما يستلزم إبعاده عن مصادر التعرض المباشر لأشعة الشمس، إضافة إلى التركيز على شرب السوائل بكميات كبيرة خاصة المياه مع عدم إضافة السكر مطلقا واستشارة الطبيب المتابع للسكر والضغط.
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مصر 365