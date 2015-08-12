13 فائدة صحية لتناول عصير الخروب.. أهمها علاج قرحة المعدة والحموضة

الخروب من النباتات المحببة للكثيرين، ويتميز بلونه الأحمر المائل للغمقان، وطعمه المثير، وارتبط لدى الكثيرين، بأنه مشروب رمضانى، لكن فوائده هى التى تتحدث عنه وتجعله من أهم المشروبات التى ينصح بتناولها طوال العام.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن عصير الخروب من أهم العصائر التى يتم تناولها، والتى تتميز بطعمها المميز وفوائده التى لا تحصى.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، أهم الفوائد الغذائية لمشروب الخروب، ومنها:

>1- يقوى الجهاز المناعى للجسم.

>2- يخلصك من الحموضة.

>3- يقضى على السموم.

>4- يعالج قرح المعدة.

>5- يعمل الخروب على تخفيف السعال الحاد.

>6- يوسع الشعب التنفسية.

>7- الخروب مدر للبول بشكل جيد.

>8- يخلصك من الماء الزائد ويستطيع المرضى الذين يعانون من الاستسقاء الاستفادة منه لهذه الخاصية.

>9- يساعد الخروب المرأة المرضع فى إدرار الحليب ونظرا لتركيبته الكيماوية وما يحتويه من فيتامينات ومعادن فهو يعطى الحليب قيمة غذائية إضافية للرضيع.

>10- يقلل حالات القىء نظرا للخاصية القلوية الموجودة فيه.

>11- الخروب مفيد لحالات الإسهال والإمساك، حيث ينشط حركة الأمعاء.

>12- ينظم نسبة الكولسترول وهذا يعطيه ميزة إضافية لمرض السكرى والقلب حيث إنه كذلك ينشط الدورة الدموية.

>13- الخروب غنى بالمعادن المهمة للجسم مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والفسفور والمنجنيز والنحاس والنيكل والمغنيسيوم كما يحتوى على فيتامين د، وهذه العناصر يحتاجها الجسم.