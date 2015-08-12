د.خالد عمارة يكتب:العوامل التى تؤثر فى الشفاء من أمراض وإصابات العظام

لكن هناك عوامل أخرى فى يد المريض نفسه ولها تأثير كبير على مسار الشفاء والعلاج.

هناك عوامل طبية فى يد الطبيب المعالج تساعد على الشفاء مثل تقديم العلاج الصحيح بالطريقة الصحيحة وفى الوقت المناسب دون تأخير وبالإمكانيات العلمية والطبية الصحيحة مثل التعقيم والأجهزة الحديثة والخبرة الطبية المناسبة لدى الطبيب بالإطلاع على أحدث الأبحاث العلمية والطرق العلاجية، وهذا شىء لا بد منه.

كل يوم يتم إجراء أبحاث جديدة عن العوامل التى تساعد على زيادة نسبة الشفاء فى أمراض أو كسور العظام، وأيضا العوامل التى قد تزيد نسبة حدوث مضاعفات أو تأخر فى الشفاء لأمراض العظام أو ترفع نسبة المضاعفات الجراحية.

وهناك عوامل كثيرة ثبت تأثيرها أهمها عوامل ميكانيكية وعوامل بيولوجية.

العوامل البيولوجية التى تساعد على الشفاء السريع هى الغذاء الصحى الذى لا يحتوى على مواد حافظة أو دهون كثيرة، والبعد عن المياه الغازية أو التدخين والنوم المنتظم وقوة العضلات والوزن الطبيعى وصغر سن المريض، حيث إنه كلما كان سن المريض صغيرا كانت قدرة الجسم على إعادة بناء الانسجة وتشكيلها أعلى وفرصة الشفاء الكامل أكبر.

أما العوامل التى تضر وتقلل من فرص التئام، فتتضمن زيادة الوزن وأمراض القلب والسكر والكبد والكلى والتقدم فى العمر وكبر السن وأمراض الشيخوخة وضعف العضلات والحياة غير الصحية التى تتضمن عدم ممارسة الرياضة والنشاط العضلى بانتظام والتدخين وشرب المياه الغازية والأطعمة المحفوظة والمعلبات، والضغط النفسى واضطرابات النوم والاكتئاب، حيث ثبت علميا أن هذه العوامل تقلل من قدرة الالتئام وترفع من نسبة حدوث المضاعفات.

أما العوامل الميكانيكية فتتضمن وجود تشوهات بالأطراف مما يتسبب فى اعوجاج بالعظام أو المفاصل تؤدى إلى عدم توزيع الوزن بطريقة طبيعية على سطح المفصل وبالتالى يحدث تآكل بالمفاصل وتشوهات بالعضلات والعظام والمشى بطريقة غير طبيعية مما يؤثر تدريجيا على باقى مفاصل الجسم، وأيضاً زيادة الوزن ترفع من الأحمال على العظام، وعدم استعمال العضلات بصورة صحيحة أو عدم المشى لفترات طويلة يؤدى إلى هشاشة العظام وضمور العضلات وتيبس المفاصل.

وقد أظهرت الأبحاث أن هناك مواد يتم إفرازها فى جسم الإنسان صاحب الوزن الزائد أو الذى لا يمارس الرياضة أو الذى يعانى من اكتئاب وهذه المواد تقلل من مناعة الجسم وقدرته على تكوين أنسجة جديدة وترفع من احتمال الإصابة بالالتهابات وتسارع الإصابة بالشيخوخة.

ولذلك يجب على كل إنسان أن يهتم بهذه التفاصيل، وأن يساعد الأهل والطبيب المرضى فى حل هذه المشكلات للوقاية من الأمراض والمضاعفات أو لعلاج الأمراض والشفاء فى فترات قصيرة.