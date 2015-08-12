الخميس.. انطلاق بطولة الإسكندرية للقوارب الشراعية

على مياه بحر الميناء الشرقى بالإسكندرية، تنطلق بطولة الإسكندرية للقوارب الشراعية، التى تنظمها منطقة الإسكندرية للشراع والانزلاق على الماء، برئاسة العميد بحرى محمد زكى والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 15 أغسطس الجارى بنادى اليخت المصرى بالإسكندرية.

وتقام البطولة فى أنواع مختلفة من القوارب الشراعية وهى (طراز ليزر استاندر وليزر ريديال وطراز 7، 4 وطراز اوبتمست)، ويشارك فى البطولة فرق كل من نادى اليخت المصرى ونادى الصيد والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وفريق القوات البحرية، ويبلغ عدد المتسابقين حوالى30 متسابق من الأطرزة المختلفة.

ومن المقرر إقامة حفل الختام وتوزيع الجوائز على الفائزين فى السابعة من مساء السبت 15 أغسطس بمقر نادى اليخت المصرى بالإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية د.هانى المسيرى، والدكتور يسرى الجمل رئيس نادى اليخت، وقيادات الشباب والرياضة بالإسكندرية والإعلام.