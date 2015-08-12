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"الصرف الصحى" بالإسكندرية: فصل 50 عاملا بالمرفق خلال عام لتورطهم فى الفساد

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"الصرف الصحى" بالإسكندرية: فصل 50 عاملا بالمرفق خلال عام لتورطهم فى الفساد "الصرف الصحى" بالإسكندرية: فصل 50 عاملا بالمرفق خلال عام لتورطهم فى الفساد
قال اللواء يسرى هنرى، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن الشركة قامت بإحلال وتجديد الصرف الصحى فى 215 شارعا خلال العام الماضى، ما بين إحلال وتجديد وإصلاح هبوط أرضى الذى فى معظمه بسبب انهيار شبكة الصرف الصحى.

وأشار إلى أن سبب أزمة الصرف بالمحافظة هو الضغط الكبير على الشبكة نتيجة التجاوزات فى ارتفاعات العقارات المخالفة، موضحا أن قيمة المستحقات المالية لتلك التجاوزات والبناء المخالف وصلت إلى 80 مليون جنيه، خاصة بعد انتشار البناء بدون ترخيص.

وأكد "هنرى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يواجه بعض العاملين الفاسدين داخل المرفق، والذين يقومون بالتوصيلات غير المرخصة خلسة، لافتا إلى أنه قام بفصل 50 عاملا خلال عام.

وطالب رئيس شركة الصرف الصحى المواطنين بعدم إلقاء أى شىء داخل شبكة الصرف الصحى إلا مخلفات الصرف فقط، وحذر من إلقاء المناديل الورقية، مستنكرا السلوكيات الخاطئة من المواطنين فى التعامل مع شبكة الصرف الصحة وقال: "وجدنا داخل شبكة الصرف بميامى كتل خرسانية تسببت فى سد المصرف".

وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى عملية استكمال الشبكة بالإسكندرية والتى تصل إلى 4200 كيلو متر لكنها تحتاج إلى سنوات ومليارات، مشيرا إلى أن الشركة قامت ببعض المشروعات الصغيرة خلال العام المنصرم بقيمة 120 مليون جنيه.

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مصر 365

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