إحلال وتجديد شبكة صرف "أبو قير" بالإسكندرية لوقف الصرف على البحر

استجابة لما تم نشره "اليوم السابع" بتاريخ 10 أغسطس 2015، تحت عنوان "بالصور.. الصرف الصحى يغرق المصطافين بشواطئ الإسكندرية"، قال اللواء يسرى هنرى، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تقرر إعادة إحلال وتجديد الشبكة بالمنطقة للتغلب على مشكلة الصرف على البحر، وذلك خلال 10 أيام.

كان رواد شاطئ أبو قير أقصى شرق الإسكندرية، قد اشتكوا من استمرار صرف مياة الصرف الصحى على الشاطئ ما يتسبب فى تلوث مياه البحر والرمال ويبعث روائح كريهة.

- بالصور.. الصرف الصحى يغرق المصطافين بشواطئ الإسكندرية.. وشركة المياه: لا صرف على الشواطئ.. و"السياحة": تشكيل لجنة لضبط الكافيتريات ومن يثبت صرفها على البحر ستغلق فورا

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