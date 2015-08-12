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لجنة لمتابعة الصيانة وحالة المدارس بـ"المطرية" فى الدقهلية قبل العام الجديد

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لجنة لمتابعة الصيانة وحالة المدارس بـ"المطرية" فى الدقهلية قبل العام الجديد لجنة لمتابعة الصيانة وحالة المدارس بـ"المطرية" فى الدقهلية قبل العام الجديد
شكل المحاسب أحمد يوسف الحنفى، رئيس مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، لجنة للمرور على جميع مدارس المركز، والتى تبلغ 26 مدرسة متنوعة من ابتدائى وإعدادى وثانوى، وذلك لمتابعة حالة الصيانة ورصد جميع المشاكل والعمل على حلها قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وتتابع اللجنة حالة خزانات المياه وتطهيرها وتنظيفها بناء على تعليمات المحافظ حسام الدين إمام بأن متابعة صيانة المدارس مسئولية رئيس المركز شخصيا.

وتبدأ اللجنة عملها اليوم على أن تقوم بإنهاء الأعمال وعرض التقرير عن مدارس المركز يوم الأحد المقبل.

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مصر 365