جيب بوش يحمل إدارة أوباما مسئولية انتشار التطرف والفوضى فى الشرق الأوسط

حمل المرشح الرئاسى الجمهورى المحتمل جيب بوش مساء الثلاثاء إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما مسؤولية انتشار التطرف الإسلامى ودعا إلى توسيع نطاق الجهود العسكرية الأمريكية فى الشرق الأوسط.

وقال بوش فى كاليفورنيا: "الحقيقة هى أن الإسلام الراديكالى ينتشر كما الوباء عبر الشرق الأوسط وفى أنحاء أفريقيا وأجزاء من آسيا وحتى فى دول الغرب حيث يجد من يجندهم فى أوروبا والولايات المتحدة".

وأضاف: "قبل سبعة أعوام كانت الخلافة الجهادية التى طال انتظارها موجودة فقط فى مخيلة الإرهابيين"، مشيرا إلى أن انسحاب القوات المقاتلة الأمريكية من العراق خلق فراغا سمح بدوره بتطور تنظيم "داعش".

وتعهد بوش، شقيق الرئيس السابق جورج دبليو بوش الذى قاد الغزو على العراق فى 2003 وابن الرئيس الأسبق جورج إتش دبليو بوش الذى غزا نفس البلد عام 1990 - 1991، بموقف أمريكى أكثر قوة فى العراق وسوريا.

وقال إنه سوف يعزز الدعم للقوات العراقية والكردية ويوسع نطاق استخدام القوة الجوية الأمريكية والسماح بتضمين قوات أمريكية مع وحدات عراقية.

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