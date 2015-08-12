حبس عامل قتل شقيقه رميا بالرصاص بسبب خلاف بينهما على الميراث بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة برئاسة محمود عابدين، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شقيقه رميا بالرصاص، عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على الميراث.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا من المستشفى، بوصول "محمد.ح" سباك 40 سنة مصاب بطلق نارى بالصدر والبطن، وعلى الفور تحركت قوة بإشراف العميد درويش حسين رئيس قطاع الغرب إلى مكان الواقعة.

وبسؤال الشهود، تبين أن شقيقه محمود 30 سنة هو من أطلق عليه النار من سلاح نارى كان بحوزته، بسبب الخلاف على تقسيم الميراث، وعلى الفور، تحركت قوة وألقت القبض على المتهم، وأمر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة بإحالته للنيابة لتولى التحقيق.