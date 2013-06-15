منشورات بالشهداء في المنوفية تحت شعار “لا لاخونة المساجد “

وزع العشرات من اهالى مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية منشور على المواطنين ظهر اليوم يحمل عبارة لا لاخونة المساجد لمطالبتهم بالخروج ضد وزارة الاوقاف وجماعة الاخوان المسلمين.

> حيث جاء فى المنشور “انقذوا مسجد سيدى شبل من قبضة الاخوان منذ ومتى يعترفون بالمساجد التى بها اضرحة لكى يشكلوا مجلس ادارة هذة المساجد وهل صندوق النذور يحل مشكلة الجماعة الاقتصادية “واختتم المنشور بتوقيع “شباب بيحبوا بلدهم “.

> يذكر ان اهالى مدينة الشهداء قد تظاهروا امس بسب اشاعة تم تداولها بتعين اخوانى عضوا بمجلس اعمار مسجد سيدى شبل ليسعى لهدم الضريح .