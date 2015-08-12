نجل مرتضى منصور يعلن استعداده لخوض الانتخابات مرشحا عن "الوفد" بالعجوزة

أبدى أحمد مرتضى منصور، نجل المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، استعداده لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة كمرشح فردى مستقل عن حزب الوفد بدائرة العجوزة.

كما أكد اللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، كمرشح فردى للحزب عن دائرة الدقى، قائلا "أنوى الترشح عن الدائرة اللى عشت فيها 45 عاما".

وأوضح "نور" لـ"اليوم السابع"، أن الدائرة تقف على قدم وساق نظرا لثقل المرشحين المحتملين، معتبرا عبد الرحيم على منافس شديد وكذلك محمود عزت العلايلى لكن الصندوق هو الفيصل على حد قوله، مضيفا: "كما أكن كل التقدير والاحترام لرموز الحزب الوطنى لكن دائرة العجوزة تمتاز بارتفاع نسبة المثقفين".

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