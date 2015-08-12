5 منظمات حقوقية تدشن الأحد "المرصد الوطنى للنزاهة الانتخابية"

تعقد 5 منظمات حقوقية، الأحد القادم، اجتماعا تنسيقيا لتدشين "المرصد الوطنى للنزاهة الانتخابية" والمنبثق عن حملة "راقب يا مصرى" لمتابعة الانتخابات البرلمانية 2015.

ويضم المرصد الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وشبكة "من قلب الحدث" الإخبارية، ومركز سيزا نبراوى للقانون، ومركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمركز الاقليمى للدارسات الإعلامية والتنموية، بحضور الراعى الإعلامى للحملة "بوابة نواب أونلاين".

من جانبه قال محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان لـ"اليوم السابع"، إن اجتماع الأحد القادم سيشهد إعلان البيان التأسيسى للمرصد، ووضع خطة العمل وفتح الباب لمن يريد الانضمام والمشاركة وكيفية التواصل مع الحملة.

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