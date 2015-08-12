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السيسى ينيب أسامة الأزهرى لإلقاء كلمته بمؤتمر "الإفتاء" الأسبوع المقبل

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السيسى ينيب أسامة الأزهرى لإلقاء كلمته بمؤتمر "الإفتاء" الأسبوع المقبل السيسى ينيب أسامة الأزهرى لإلقاء كلمته بمؤتمر "الإفتاء" الأسبوع المقبل
أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور أسامة الأزهرى، عضو الهئية الاستشارية لرئيس الجمهورية، بإلقاء كلمته بمؤتمر دار الإفتاء الذى سيعقد على مدار يومى الإثنين والثلاثاء القادمين بحضور ممثلين عن 50 دولة .

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والذى سيلقى كلمة بالجلسة الافتتاحية، كما سيشارك ويلقى كلمة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وكشف الدكتور شوقى علام- مفتى الجمهورية- عن تفاصيل مؤتمر دار الإفتاء المصرية الذى سيعقد يومى 17 – 18 أغسطس الجارى، لافتا إلى أنه تم توجيه الدعوة لمشاركة كبار رجال الإفتاء من 50 دولة.

وأضاف مفتى الجمهورية أن المؤتمر سيسهم بشكل فعال فى ضبط إيقاع الفتوى وجمع المفتين والهيئات الإفتائية على كلمة سواء والتصدى للفتاوى الشاذة.

وعن أهداف المؤتمر قال إنه سيعمل إلى الارتقاء بالإفتاء من أزمة الفوضى والجمود إلى الإفتاء الحضارى بمنهجه العلمى الفعَّال والأصيل، والتعرف على المشكلات فى عالم الإفتاء المعاصر، ومحاولة وضع الحلول الناجعة، وخاصة ما يتعلق منها بمعرفة المخرج الشرعى الصحيح من الاضطراب الواقع فى عالم الإفتاء.

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