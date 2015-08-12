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نص خطاب هالة شكر الله لـ"شئون الأحزاب": مجلس حكماء الدستور ليس له صفة

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نص خطاب هالة شكر الله لـ"شئون الأحزاب": مجلس حكماء الدستور ليس له صفة نص خطاب هالة شكر الله لـ"شئون الأحزاب": مجلس حكماء الدستور ليس له صفة
حصل "اليوم السابع"، على نص الإخطار الرسمى الذى أرسلته الدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور، للجنة شئون الأحزاب والذى أعلنت فيه إجراء الانتخابات 28 أغسطس.

ودعت"هالة شكرالله"، المجلس القومى للمرأة للإشراف على الانتخابات، مطالبة اللجنة بعدم الاعتماد على إجراءات يتخذها مجلس الحكماء، لأنه ليس له أى صفة فى إجراءات الانتخابات وفقا للمادة 69 من لائحة النظام الأساسى.

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