مصادر: 21 ألف مواطن تقدموا لحجز 5000 قطعة أرض فى 10 مدن جديدة

كشف مصدر مطلع ببنك التعمير والإسكان، عن أنه تم بيع نحو 123.5 ألف كراسة شروط لحجز 5 آلاف قطعة أرض والتى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى 10 مدن جديدة.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن عدد من قاموا بدفع مقدمات الحجز وصل حتى الآن لـ21 ألف مواطن حيث بلغت مقدمات الحجز لـ525 مليون جنيه.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك نسبة إقبال كبيرة لحجز الأراضى، وخاصة مدن أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر، مؤكدة استمرار فتح باب التقدم ودفع مقدمات باب الحجز حتى يوم ٢٧ من الشهر الجارى.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن طرح ٥ آلاف قطعة أرض فى ١٠ مدن جديدة وهى ٦ أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والعبور والسادات والصالحية الجديدة وبنى سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة وطيبة الجديدة وقنا الجديدة".

وحول شروط الحجز، أكد المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم سداد مقدم الحجز بقيمة 25 ألف جنيه، للدخول فى القرعة العلنية، فى أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان، نقدًا أو بشيك معتمد أو مصرفى، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة، وهى 25% من إجمالى قيمة الأرض، بجانب 1% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وذلك طبقًا لمساحة قطعة الأرض المحجوزة، خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، موضحًا أنه يتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى الثمن، دون فوائد على 3 أقساط سنوية متساوية، ويستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ استكمال سداد الدفعة المقدمة.

وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أن من شروط التقديم، أن يكون الشخص طبيعيًا "مواطن مصرى الجنسية"، وليس شخصًا معنويًا "شركة أو مؤسسة"، وألا يقل سنه عن 21 عامًا فى تاريخ بدء الحجز، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته "الزوج - الزوجة - الأبناء القصر"، بأى من المدن الجديدة سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير.

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