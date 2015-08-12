"جنينة" يشيد بوزير الداخلية.. ويؤكد:قيادات بالوزارة استولت على مليار جنيه

أشاد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بدور وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار ودوره فى مواجهة الفساد والتطاول على المال العام، لافتاً إلى أنه تم إحالة عدد من قيادات الوزارة منذ أيام على خلفية تقرير صادر من الجهاز يوصى بالإحالة إلى محكمة الجنايات، وذكر قائلاً: "دى ترجمة حقيقية وتفعيل لدور الجهاز".

وأضاف "جنينة"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم"، أن التحقيقات استمرت لأكثر من 3 سنوات تولاها القاضى محمد عبد الرحمن بكر، والذى انتهى إلى ثبوت إدانة عدد من قيادات وزارة الداخلية فى تغولها على المال العام بما يفوق مليار جنيه.