أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الدعوة السلفية لـ"الإخوان": ضحيتم بالأبرياء ماذا ستقولون لربكم يوم القيامة؟

Google+ Print
الدعوة السلفية لـ"الإخوان": ضحيتم بالأبرياء ماذا ستقولون لربكم يوم القيامة؟ الدعوة السلفية لـ"الإخوان": ضحيتم بالأبرياء ماذا ستقولون لربكم يوم القيامة؟
انتقد زين العابدين كامل، عضو الجمعية العمومية للدعوة السلفية، ما صرح به القيادى الإخوانى حمزة زوبع بشأن اعتصام رابعة، وكيفية متاجرة الإخوان بالمحبين والمتعاطفين من أنصار الجماعة، وقوله إن الإخوان لم تكن تريد عودة مرسى خلال اعتصام رابعة وأن الهدف فقط هو زيادة فرص التفاوض.

وأضاف كامل، فى بيان على الموقع الرسمى للدعوة السلفية: "ماذا ستقولون لله يوم القيامة، ضحيتم بأرواح الأبرياء وتسببتم فى قتلهم، وأقسمتم بالله على عودة د. مرسى ثم تعترف الآن بأنكم كنتم على يقين بأن اعتصامات رابعة كانت لن ئؤدى فى نهاية الأمر إلى عودته، إذن فلماذا خدعتم الشباب المتحمس وغررتم بهم" .

وأوضح القيادى بالدعوة السلفية: "من مقاصد الشريعة: "حفظ النفس" وقد أوجد الله فى الكون ما يحفظ النفس ويضمن لها الحياة مِن ماء وغذاء، وإيواء وكساء، ونحو ذلك ثم أباح لها المحظورات عند الضرورة".

- فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. وزارة الداخلية: لن نسمح لأحد بالخروج عن النظام وسنتصدى للإرهاب ونقضى عليه.. الدفع بـ 50 تشكيلا أمنيا والعمليات الخاصة والتدخل السريع وضباط المفرقعات للتصدى للإخوان
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365