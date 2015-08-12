الدعوة السلفية لـ"الإخوان": ضحيتم بالأبرياء ماذا ستقولون لربكم يوم القيامة؟

انتقد زين العابدين كامل، عضو الجمعية العمومية للدعوة السلفية، ما صرح به القيادى الإخوانى حمزة زوبع بشأن اعتصام رابعة، وكيفية متاجرة الإخوان بالمحبين والمتعاطفين من أنصار الجماعة، وقوله إن الإخوان لم تكن تريد عودة مرسى خلال اعتصام رابعة وأن الهدف فقط هو زيادة فرص التفاوض.

وأضاف كامل، فى بيان على الموقع الرسمى للدعوة السلفية: "ماذا ستقولون لله يوم القيامة، ضحيتم بأرواح الأبرياء وتسببتم فى قتلهم، وأقسمتم بالله على عودة د. مرسى ثم تعترف الآن بأنكم كنتم على يقين بأن اعتصامات رابعة كانت لن ئؤدى فى نهاية الأمر إلى عودته، إذن فلماذا خدعتم الشباب المتحمس وغررتم بهم" .

وأوضح القيادى بالدعوة السلفية: "من مقاصد الشريعة: "حفظ النفس" وقد أوجد الله فى الكون ما يحفظ النفس ويضمن لها الحياة مِن ماء وغذاء، وإيواء وكساء، ونحو ذلك ثم أباح لها المحظورات عند الضرورة".

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