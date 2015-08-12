وزير التعليم: استبعاد لجان الشغب والغش من امتحانات الدور الثانى للثانوية

قال الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه تم استبعاد اللجان التى شهدت محاولات غش وأعمال شغب بامتحانات الدور الأول للثانوية العامة من اختبارات الدور الثانى، والتى تبدأ 15 من أغسطس الجارى.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن أعمال الامتحانات ستكون أكثر سيطرة نظرا لقلة عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الثانى، والذى وصل عددهم قرابة الـ97 ألف طالب وطالبة فى النظامين الحديث والقديم للثانوية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه شدد على رؤساء اللجان ومسئولى الثانوية العامة بضرورة منع أى محاولات للغش أو نشر ورقة الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك من خلال بإجراء تفتيش للطلاب أثناء دخولهم اللجان باستخدام العصا الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة عدد المراقبين فى اللجنة الواحدة ليصل إلى 3 أعضاء إذا لزم الأمر.

ويذكر أن وزير التربية والتعليم التقى خلال أيام مضت مع مديرى المديريات ورؤساء اللجان ومسئولى الثانوية العامة لبحث آخر الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة.