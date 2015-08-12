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"الزراعة" تستقبل 33 ألف رأس من العجول والأغنام لطرحها بالأسواق

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"الزراعة" تستقبل 33 ألف رأس من العجول والأغنام لطرحها بالأسواق "الزراعة" تستقبل 33 ألف رأس من العجول والأغنام لطرحها بالأسواق
قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استقبلت 33 ألف رأس من العجول والأغنام للذبيح الفورى تطرح بالأسواق، بالإضافة إلى عجول التثمين، منها 25 ألف رأس قادمة من استراليا، منها 5 آلاف و500 راس عجل للذبيح الفورى، و12 ألف رأس للتثمين، و7 آلاف و500 رأس من الأغنام، ووصول 6 آلاف رأس من العجول الحية قادمة من أرجواى للتثمين، وألف رأس من أوكورنيا وألف من العجلات العشار قادمة من هولاند وألمانيا.

وأكد "جاد المولى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع شحنات الحيوانات الحية الواردة من الدول التى يتم الاستيراد منها تخضع للإجراءات البيطرية، حيث يتم سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية.

وأشار إلى أن اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" لاستيراد الحيوانات الحية تشرف على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، موضحا أن جميع العجول لا تتجاوز عمر 4 سنوات وخالية من الأوبئة والأمراض وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس.

وأوضح أن استيراد الحيوانات الحية كأحد المحاور لسد العجز فى نصيب الفرد من البروتين الحيوانى حيث تقوم إدارة الحجر البيطرى بالهيئة بالموافقة على استيراد العجول الحية للذبح الفورى أو اللحوم المجمدة من الدول التى يسمح موقفها الوبائى وتكون خالية من الأمراض الوبائية والمعدية، ومن خلال مراعاة الشروط الصحية البيطرية المنظمة، طبقا لتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بباريس والمنظمات المعنية بالتجارة البينية فى مجال الثروة الحيوانية، وكذلك شروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية من مجازر تم معاينتها من قبل اللجان الفنية البيطرية المصرية.

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