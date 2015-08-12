جامعة سوهاج تشارك فى 6 ملتقيات لـ"إعداد القادة" بحلوان

وافق الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، على المشاركة فى الملتقيات التنشيطية التى ينظمها معهد إعداد القادة بحلوان والتى تنتهى فى 10 سبتمبر المقبل 2015، بمقر المعهد بحلوان.

وقال رئيس الجامعة إن هذه المشاركة تأتى لتنمية مهارات الطلبة والطالبات الحياتية للارتقاء بهم من أجل ريادة المستقبل، حيث ينظم المعهد هذا العام دورات فى مجالات التوعية السياسية والثقافية والاقتصادية والدينية والإعلامية، والتنمية البشرية، والعلمية.

من جانبه أوضح د.صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن وفود الجامعة سوف تشارك على مدار 30 يوما فى 6 أفواج، تشمل 3 أفواج للطلبة والطالبات وفوج يضم أخصائى رعاية الشباب وآخر للهيئة المعاونة، وأخيراً للمتميزين فى الأفواج السابقة.

وأشار إسماعيل الظهرى مدير عام رعاية الشباب المركزية، إلى أن كل ملتقى يضم عدد 15 طالبا و5 طالبات ورائد الفوج إضافة للمشرف والمشرفة.