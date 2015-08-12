جامعة بنها و"العمل الدولية" يعقدان دورات تدريبية للطلاب حول "ريادة الأعمال"

تنظم جامعة بنها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، دورة تدريبية خلال الأيام المقبلة، عن ريادة الأعمال التى من خلالها يستطيع المتدرب أن يحصل على شهادة تؤهله للتدريب فى هذا المجال مع منظمة العمل الدولية والالتحاق بالوظائف المناسبة والحصول على أحد المشروعات الصغيرة، فى ظل اهتمام جامعة بنها بتخريج مؤهلين لسوق العمل وتوفير وظائف لائقة للشباب.

جدير بالذكر أنه سيتم تدريب 330 طالبا على البرنامج بحيث يكون التدريب من خلال برنامجين، الأول لمدة أسبوعين بالجامعة فى نهاية الأسبوعين يحصل الطالب على شهادة من مشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالى وجامعة القاهرة وجامعة بنها والمنظمة، أما الثانى تدريب لمدة 9 أسابيع أونلاين online على برنامج ريادة الأعمال (تعرف على عالم الأعمال - كاب) والطالب فى منزله، وتكون هناك لقاءات عبر الإنترنت، وفى آخر الدورة يحصل الطالب على شهادة من المنظمة بالدورة ثم يستكمل هذا المجال بتدريب طلاب آخرين ويصعد سلم التدريب ليصبح مدرب دولى مع منظمة العمل الدولية.