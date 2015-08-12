بالفيديو - برشلونة يتربع على عرش أوروبا في مباراة بتسعة أهداف

نجح برشلونة في التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي بعد أن حقق الفوز على مواطنه سيفيليا 5-4 في مباراة مثيرة استمرت لـ120 دقيقة.

وأنقذ البديل بيدرو فريقه برشلونة من التعثر والوصول لركلات الترجيح بعد أن سجل هدف الفوز في الدقيقة 115 من عمر المباراة.

وبات برشلونة بذلك أكثر فريق يتوج بلقب السوبر الأوروبي بـ5 مرات متساويا مع فريق ميلان الإيطالي.

المباراة بدأت سريعا ولم ينتظر سيفيليا أكثر من 3 دقائق حتى سجل الهدف الأول عن طريق إيفر بانيجا من ضربة حرة رائعة لم يحرك تير شتيجن لها ساكنا.

لكن هذا التقدم لم يدم طويلا إذ عادل ميسي النتيجة في الدقيقة السابعة من عمر المباراة بالطريقة ذاتها ومن ضربة حرة فشل بيتو في اللحاق بها.

8 دقائق أخرى ثم عاد ميسي ليلدغ سيفيليا مجددا بنفس الطريقة بعد أن سجل الهدف الثاني لبرشلونة من ضربة حرة غالط بها بيتو.

ثم عاد برشلونة لينهي الشوط الأول بنتيجة مريحة بعد أن أضاف رافينيا الهدف الثالث بعد تمريرة ساحرة من سواريز حولها داخل الشباك في الدقيقة 44.

في الشوط الثاني صعب لويس سواريز الأمر على سيفليا بعد أن سجل الرابع مستغلا خطأ فادحا من تريمولاناس في الدقيقة 52.

نصف ساعة تاريخية

بعد هدف سواريز قدم سيفيليا بطل اليوربا ليج نصف ساعة تاريخية بعد أن استطاع في تسجيل عودة مثيرة أمام برشلونة.

في الدقيقة 57 نجح خوسيه أنطونيو رييس في تقليص الفارق بتسجيله الهدف الثاني بعد أن قابل عرضية من الناحية اليسرى بيمناه في الشباك.

ثم عاد كيفن جاميرو ليضيف الثالث لسيفيليا من ضربة جزاء في الدقيقة 72 وبعدها بـ9 دقائق نجح كونوبلاينكا في تسجيل التعادل مستغلا خطأ من بارترا ليخطفها إيموبلي ويرسل عرضية لتنتهي في شباك تير شتيجن.

وانتهت المباراة بالتعادل 4-4 ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي هبط الأداء البدني للفريقين بشكل ملحوظ حتى دفع إنريكي بتغيير هجومي بنزول بيدرو.

ونجح البديل الذي ربما لعب أخر مباراة له مع برشلونة في تسجيل هدف التتويج في الدقيقة 115.

ميسي يسدد ضربة حرة ترتد من الحائط ويسددها مجددا ليتصدى لها بيتو قبل أن يتابعها بيدرو بيسراه في الشباك.

وكاد سيفيليا أن يتعادل مرتين إلا أن الحظ وقف أمامه بعد أن أضاع كوكي وعادل رامي فرصتين محققتين أمام المرمى ليتوج برشلونة باللقب.

شاهد أهداف المباراة