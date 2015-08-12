9 أرقام تحققت في سوبر أوروبا بين برشلونة وسيفيليا

انتصر برشلونة بطل دوري الأبطال على مواطنه سيفيليا بطل الدوري الأوروبي في نهائي السوبر بعد مباراة مثيرة وماراثونية شهدت 9 أهداف.

وفاز برشلونة 5-4 بفضل أهداف من ميسي الذي سجل هدفين وكذلك سواريز ورافينيا وبيدرو فيما لم تشفع أهداف بانيجا ورييس وجاميرو وكونوبلاينكا لسيفيليا.

ويقدم FilGoal.com تسعة أرقام تحققت من وراء مباراة السوبر الأوروبية وتتويج برشلونة باللقب.

- ميسي سجل الآن 37 هدفا في 37 مباراة خاضها منذ 1 يناير من العام الجاري.. معدل ممتاز.

- ميسي سجل هدفه الأول في جورجيا التي احتضنت المباراة، بذلك يكون ميسي قد سجل في 30 دولة مختلفة سواء مع برشلونة أو منتخب الأرجنتين.

- ميسي سجل لأول مرة هدفين من ضربتين حرتين في مسيرته.

- بهدفي ميسي في سيفيليا وصل إلى مجموع 24 هدفا في شباك الفريق الأندلسي وهو أكثر فريق سجل فيه متخطيا أتليتكو مدريد الذي سجل 23 هدفا.

- داني ألفيش فاز بالسوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم باولو مالديني مدافع ميلان السابق.

- أوناي إيمري المدير الفني لسيفيليا واجه برشلونة للمرة العشرين لم يفز في مباراة واحدة.

- مباراة السوبر الأوروبي بين برشلونة وسيفيليا هي الأكثر غزارة من الناحية التهديفية في تاريخ مباريات السوبر بعد أن شهدت 9 أهداف.. الرقم القياسي مسجل بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان 1998 والتي انتهت 6-1.

- ميسي وإنيستا وصلا للبطولة رقم 25 في تاريخهما مع برشلونة ليتساويا مع شابي أكثر من فاز بالبطولات مع الفريق الكاتالوني.

- بشكل عام هي ثاني أكثر مباراة شهدت أهدافا في النهائيات الأوروبية بتسعة أهداف بعد مباراة ريال مدريد وفرانكفورت عام 1960 والتي انتهت بفوز الملكي 7-3.