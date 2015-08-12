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المحمدي يصنع هدفا في عبور هال سيتي الدور الأول من كأس الرابطة

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المحمدي يصنع هدفا في عبور هال سيتي الدور الأول من كأس الرابطة المحمدي يصنع هدفا في عبور هال سيتي الدور الأول من كأس الرابطة

نجح نادي هال سيتي في عبور عقبة أكرينجتون في الدور الأول من كأس الرابطة الإنجليزية بمشاركة أحمد المحمدي الذي نجح في صناعة الهدف الثاني للنمور في المباراة.

كأس الرابطة الإنجليزية انطلق بالدور الأول من البطولة. دور حل به هال سيتي ضيفا على أكرينجتون.

وشارك أحمد المحمدي في المباراة منذ البداية وحتى صافرة النهاية. لقاء انتهى بفوز هال سيتي بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي 2-2. ونجح من خلاله في صناعة الهدف الثاني للنمور.

أهداف المباراة بالكامل جاءت بعد نهاية الوقت الأصلي.

فافتتح البديل ولاعب أرسنال المنضم إلى هال سيتي أكبوم التسجيل مع انطلاق الوقت الإضافي الأول. قبل أن يتعادل مات كروكس لأصحاب الأرض.

وعاد وتقدم هال سيتي عن طريق جريج ليور بعد عرضية أحمد المحمدي ولكن تيري جورنيل تعادل من جديد لأكرينجتون لتتجه المباراة لركلات الترجيح.

ولم يسدد المحمدي في ركلات الترجيح والتي انتهت بفوز هال سيتي ووصوله للدور الثاني من البطولة.

وتقام قرعة الدور الثاني يوم الخميس القادم بعد نهاية الدور الأول بالكامل.

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