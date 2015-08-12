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بيدرو يهاجم المدير الرياضي لبرشلونة ويتحدث عن رحيله

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بيدرو يهاجم المدير الرياضي لبرشلونة ويتحدث عن رحيله بيدرو يهاجم المدير الرياضي لبرشلونة ويتحدث عن رحيله

استنكر بيدرو رودريجز لاعب برشلونة تصريحات روبيرتو فيرنانديز المدير الرياضي للنادي والذي خرج للإعلام ليؤكد رغبة بيدرو في الرحيل عن الفريق.

بيدرو سجل هدف فوز برشلونة بلقب السوبر الأوروبي على حساب سيفيليا في لقاء انتهى 5-4 لصالح البرسا.

وتحدث بيدرو عقب المباراة قائلا: "لقد تحدثت لمدة دقيقتين فقط مع المدير الرياضي للنادي. لا أعرف لماذا خرج وقال للجميع إني أرغب في الرحيل".

وعن حقيقة رحيله من برشلونة قال: "الأمر ليس له أي علاقة بالمال. أنا فقط أريد اللعب لدقائق أكثر".

وأضاف "أنا لدي طموح لأحصل على مزيد من الدقائق لقد تحدثت مع زملائي في الفريق كثيرا ولا أعرف الآن ما سيحدث في المستقبل".

وأتم "لا أريد ترك برشلونة فأنا أعشق النادي وهو بيتي. ولكن الوضع صعب للغاية وأريد اللعب لدقائق أكثر وأكثر.. سنرى ما سيحدث".

وارتبط أسم بيدرو بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي وبالتحديد نادي مانشستر يونايتد وخصوصا بعد رحيل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

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