حبس 5 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه فى الهرم

أمرت نيابة الهرم بحبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه باستخدام أسلحة نارية.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين "أحمد.ز"، و"رجب.ح"، و"أحمد.ع" و"عبد.ا" و"محمد.ص" يهددون المواطنين باستخدام الأسلحة ويسرقون متعلقاتهم، وبعد تعدد بلاغات المواطنين تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم 2 فرد خرطوش ومقص حديدى و2 لوحة معدنية لسيارات مختلفة.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه وحيازتهم للسلاحين الناريين بقصد ترويع المواطنين، وحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق.