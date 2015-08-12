حبس 5 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه فى الهرم

أمرت نيابة الهرم بحبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه باستخدام أسلحة نارية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين "أحمد.ز"، و"رجب.ح"، و"أحمد.ع" و"عبد.ا" و"محمد.ص" يهددون المواطنين باستخدام الأسلحة ويسرقون متعلقاتهم، وبعد تعدد بلاغات المواطنين تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم 2 فرد خرطوش ومقص حديدى و2 لوحة معدنية لسيارات مختلفة.
بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه وحيازتهم للسلاحين الناريين بقصد ترويع المواطنين، وحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق.