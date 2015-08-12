للرجال.. تعرف على تأثير استئصال أورام البروستاتا على قدرتك الجنسية

أورام البروستاتا من أكثر الأمراض شيوعا وانتشارا لدى كبار السن من الرجال، وبالطبع فالتدخل الجراحى لاستئصال أورام البروستاتا يعد من أفضل وأهم الوسائل العلاجية المتبعة فى تلك الحالات.

وعن تأثير استئصال أورام البروستاتا على القدرة الجنسية للرجال، يقول استشارى أمراض الذكورة الدكتور محمد الإمبابى، إن نوع الجراحة التى تجرى لاستئصال أورام البروستاتا هى التى تحدد مدى تأثيرها على القدرة الجنسية للرجل وهناك أنواع محددة لتلك الجراحات وأهمها:

- الاستئصال الجزئى أو الكلى لغدة البروستاتا وهو ما يحدث فى حالات الإصابة بالأورام الخبيثة، وفى أغلب تلك الحالات لا تتوقف الحياة الجنسية للرجل بل أن الأثر الصريح الذى ينتج عن تلك الجراحة هو عدم حدوث قذف للسائل المنوى أثناء العملية الجنسية فيما لا يتأثر انتصاب العضو الذكرى بتلك الجراحة.

>- الاستئصال الكلى للبروستاتا مع استئصال العصب المغذى للقضيب، وفى تلك الحالة يفقد العضو الذكرى قدرته على الانتصاب وغالبا ما يتم علاج تلك الحالات بواسطة الحقن الموضعية للقضيب أو تركيب دعامة للعضو الذكرى.