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خبراء المفرقعات: بلاغ فندق سميراميس سلبى ومجرد شماريخ

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خبراء المفرقعات: بلاغ فندق سميراميس سلبى ومجرد شماريخ خبراء المفرقعات: بلاغ فندق سميراميس سلبى ومجرد شماريخ
انتهى خبراء المفرقعات بالقاهرة، من فحص جسم غريب داخل نفق كمال الدين صلاح، بالقرب من فندق سميراميس.. وتبين من خلال الفحص أن الجسم عبارة عن كرتونة بداخلها ألعاب نارية "شماريخ"، موصولة بسلك كهربائى وخالية من أى مواد متفجرة، وبذلك يكون البلاغ سلبيا.

كانت غرفة العمليات بالحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من غرفة النجدة بالاشتباه فى جسم غريب بنفق كمال الدين صلاح، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات وبصحبتهم أجهزة كشفية للتحقق من صحة البلاغ.
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