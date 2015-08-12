إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 31 من جنسيات متعددة بكفر الشيخ

تمكنت قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ، من إحباط محاولة تسلل لـ 31 شابًا وسيدة من جنسيات مختلفة "سودانية وصومالية وإريترية، وسورية ومصريين، ومن بينهم 4 سيدات سوريات إلى دولة إيطاليا.

ألقى القبض على المتهمين أثناء محاولة هروبهم عبر شواطئ البحر المتوسط أمام قرية "الحماد" التابعة لمركز البرلس على الطريق الدولى الساحلى.

واعترف الملقى القبض عليهم أن هناك وسطاء من منطقة "البرلس" أوهموهم بالسفر لدولة إيطاليا عبر البحر المتوسط، نظير مبلغ مالى قدره 2500 دولار من كل واحد منهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التى تولت التحقيق، بإشراف المستشار محمد عبدالقادر الحلو المحامى العام الأول لنيابات كفرالشيخ الكلية، وكلفت المباحث بسرعة القبض على سمسار الرحلة والوسيط.