سقوط مستريح جديد بطوخ نصب على مواطن فى 3 ملايين و600 ألف جنيه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على مستريح جديد بمدينة طوخ بعد قيامة بالنصب على أحد المواطنين فى 3 ملايين و600 ألف جنيه بحجة تشغيلها فى التجارة وإعطائه أرباحا.

وكانت تحريات المباحث أكدت صحة الواقعة وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى المقدم صلاح عبد الفتاح بلاغا من أسامة محمد أحمد يوسف منصور بتعرضة للنصب من قبل المدعو "وجدى م م"، الشهير بـ"أيمن" بالاستيلاء على مبلغ 3600000 جنيه بطرق احتيالية لإيهامه بتحقيق أرباح كبيرة وقيد المحضر برقم 13150 جنح طوخ وعند عرض الأوراق على النيابة قررت إجراء تحقيق قضائى ضد المشكو فى حقه.