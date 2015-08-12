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"نساء مصر" يزور بنى سويف اليوم للقاء مسئولى "الثقافة" وحملة "ما تخافيش"

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"نساء مصر" يزور بنى سويف اليوم للقاء مسئولى "الثقافة" وحملة "ما تخافيش" "نساء مصر" يزور بنى سويف اليوم للقاء مسئولى "الثقافة" وحملة "ما تخافيش"
يزور الاتحاد العام لنساء ، اليوم الأربعاء، محافظة بنى سويف، لمتابعة ودعم أنشطة الجمعيات الأهلية أعضاء الاتحاد، حيث ستتضمن الزيارة متابعة إنشاء فصول "مونتسورى" التعليمة، ( تساعد الأطفال على تنمية الشخصية وتطوير القدرات الإبداعية والتفكير النقدى)، والتابعة لجمعية الحق فى الحياة بالمحافظة، بالإضافة إلى عقد لقاء مع مسئولى قصر ثقافة بنى سويف، لبحث سبل التعاون المشترك ودعم فرقة الأطفال المسرحية، والتى تقدم عرضا مسرحيا حول العنف ضد الأطفال.

وتشمل الزيارة تفقد جمعية زكاة المال والمقرر دعم مركزها الطبى بجهاز أشعة (سونار) وبعض المستلزمات الطبية الأخرى، وأيضاً توزيع استمارة تقييم تستهدف معرفة مؤشرات وعوامل القوة والضعف لدى الجمعيات أعضاء الاتحاد، ضمن مشروع تقييم أداء الجمعيات الأهلية بالمحافظات، فضلا عن عقد لقاء يضم أعضاء حملة ما تخافيش والجمعيات الأهلية، وذلك فى إطار توسيع أنشطة الحملة فى الصعيد.
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